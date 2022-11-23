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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:00

Некоторые семьи мобилизованных орловцев не получили обещанные федеральные выплаты

Об этом родственники участников СВО сообщили мэру Орла Юрию Парахину
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

22 ноября мэр Орла Юрий Парахин пообщался с семьями мобилизованных. В первой встрече приняли участие 30 семей из Железнодорожного района города.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. В ходе встречи глава города выяснил, какие потребности или нерешенные задачи имеются у родственников участников спецоперации. Оказалось, что отдельным семьям до сих пор не поступили федеральные выплаты.

- Юрий Парахин сообщил, что проблема может заключаться в неправильно указанных реквизитах или внутренних банковских процессах. Вопросы по этому направлению переложены на бумагу и направлены в военкомат Орловской области для решения, - отметили в пресс-службе администрации Орла.

Кроме этого, мэр дополнительно напомнил родственникам мобилизованных орловцев о том, какая работа проводится администрацией в части поддержки семей и самих бойцов, какие действуют меры региональной и федеральной поддержки.