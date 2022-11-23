Фото: пресс-служба регионального правительства

В Орловской области построят две школы на 1225 мест. Строительство должно начаться в 2023 году.

Ход строительства школ и детских садов в регионе обсудили на совещании в областной администрации под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

По словам участников совещания, в 2023 году в регионе должно начаться строительство двух школ на 1225 учащихся в деревне Жилина Орловского района и по улице Родзевича-Белевича, дом №15, в Орле.

- По первому объекту в настоящее время администрацией Орловского муниципального округа ведется устранение замечаний по проектно-сметной документации. По второму объекту Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области ведется согласование с концессионером условий заключения Концессионного соглашения, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ввести учебные учреждения в эксплуатацию планируют в 2024 году.

А в следующем году в Орловской области должны завершить строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в Орле и дополнительного корпуса средней школы № 2 в Ливнах на 450 мест.