Фото: пресс-служба регионального правительства

В Орловской области не нашли подрядчика для достройки «Титаника». На конкурс не подали ни одной заявки. Такая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Стоимость контракта составляла 3 миллиарда 25,5 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик должен был выполнить инженерные изыскания, подготовить необходимую документацию и провести строительно-монтажные работы.

Работы планировали завершить до 14 ноября 2024 года.

Напомним, ранее «Титаник» прошел государственную экспертизу. Многопрофильный центр рассчитан на 350 коек. В год здесь планируется лечить 12 тысяч пациентов.

«Титаник» на бульваре Победы начали строить в областной столице еще в 2007 году, но стройка оказалась заморожена и обросла уголовными делами. Губернатор Андрей Клычков предложил решить проблему на федеральном уровне, в прошлом году на объекте побывал Михаил Мишустин. Средства для завершения строительства удалось найти: выделение средств а поддержал Совет Федерации.