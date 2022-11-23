Фото: Мценская ЦРБ

На ремонт Мценской ЦРБ потратят почти 125 миллионов рублей. К работам приступят в 2023 году.

Проектную документацию для капитального ремонта медучреждения своим постановлением утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Согласно документу, на проведение ремонтных работ в ЦРБ направят 124,5 миллионов рублей. Из этой суммы около 96 миллионов рублей уйдет на строительно-монтажные работы, более 7 миллионов рублей - на закупку нового медицинского оборудования. Оставшиеся средства направят на прочие расходы.

Отметим, что четырехэтажное здание Мценской ЦРБ площадью около 3,8 тысяч квадратных метров было построено в 1980 году. В этом году начался капитальный ремонт крыши главного корпуса медучреждения. По данным закупки, на кровельные работы потратили 11 миллионов 824 тысяч рублей.