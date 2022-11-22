Орловские баскетболисты дважды победили туляков

После этих матчей «Орел ГУ» занимает второе место (19 очков). Фото со страницы БК "Орел ГУ" в VK.

В Орле в рамках первенства ЦФО по баскетболу среди мужских команд состоялись два матча между местным одноименным клубом и гостями из Тулы. Если в первой встрече соперник мало-мальски сопротивлялся (85:78 в пользу хозяев), то в повторном поединке перевес орловцев оказался более чем внушительным – 95:68.

Самыми результативными игроками в составе БК «Орел ГУ» в первом матче стали – Алексей Ветров (24 очка), Илья Былков и Артем Прялухин (по 18). На следующий день Прялухин набрал 30 баллов, Михаил Алексеев – 17.

- Сегодня мы должны были выполнить те установки, которые не смогли вчера, - признался после второго поединка Артем Прялухин. - Играть хорошо в защите, страховать, двигаться быстрее. Думаю, это удалось сделать. Кроме того, попали все важные броски и начали чувствовать друг друга на площадке гораздо лучше. Хочется отметить нашего нового игрока Мишу Алексеева. Он искренне поддерживает и заряжает команду, несмотря на то, что влился в состав совсем недавно.

После этих матчей «Орел ГУ» занимает второе место (19 очков). Выше только «Рязань» (20). В ТОП-5 также входят - «Брянск» (18), воронежский ВГАС (17) и «Тверь» (14). Теперь 3 – 4 декабря наши парни сыграют дома с липецким «Грин Хилл» (седьмое место, 13 очков). Первая встреча начнется в 18:00, вторая – в 12:0.