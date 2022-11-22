Фото: Ольга Супонева

В Орле заблокированы счета 22 школ. Для их разблокировки требуется около 12 млн рублей.

Вопрос об обеспечении питанием школьников Орла рассмотрели на профильном комитета орловского областного совета народных депутатов. О сложившейся ситуации доложил начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации города Сергей Шаров.

Чиновник напомнил, что 24 октября 2022 года года Орел получил дотацию из областного бюджета в размере 100 миллионов рублей. Часть средств направили в том числе на разблокировку счетов школ.

- Данная мера позволила оплатить задолженности поставщикам услуг питания в сумме 20,5 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе облсовета.

В настоящее время на счетах образовательных учреждений города находится около 37 миллионов рублей для оплаты питания. Однако в 22 учреждениях из 43-х счета заблокированы. Для их разблокировки требуется еще около 12 миллионов рублей.

Сергей Шаров отметил, что погасить задолженность планируют поэтапно. Сейчас прорабатывается возможность передачи закупок по питанию и физической охране казенных учреждений в централизованную бухгалтерию на базе разблокированного учреждения.