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Орловец украл мобильник у знакомого, пока тот спал. Полицейские завели уголовное дело.

В Мценский отдел полиции обратился мужчина, у которого пропал мобильный телефон. Как рассказал сам амчанин, накануне у него в гостях была большая компания. Со своими приятелями он распивал спиртное, но в ходе застолья уснул. Проснувшись, свой гаджет он не нашел.

Похитителя выявили сотрудники отдела уголовного розыска. Оказалось, что чужой телефон стащил 34-летний знакомый, который в тот день гостил у потерпевшего. За кражу полицейские возбудили уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент расследование уголовного дела завершили и с обвинительным заключением направили в суд.