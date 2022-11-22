Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле начали устанавливать главную новогоднюю елку. Всего в городе появится шесть вечнозеленых красавиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне на площади Ленина в Орле рабочие приступили к установке одной из главных городских елок. Вместе с тем новогодние ели появятся на площади Юность, на улице Брестской, возле КДЦ «Металлург», возле Орловского городского центра культуры на улице Комсомольской, 261а, а также на площади Жукова.

Также на площади Ленина позже зальют ледовый каток. Рядом с ним установят праздничные домики с горячими напитками и новогодними угощениями. К Новому году преобразится и главная пешеходная улица Ленина.

Напомним, в Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Орел присоединился к акции «Елка желаний». В ее рамках 1 500 детей из областной столицы получат подарки на Новый год. Одним из Дедов Морозов станет и мэр города Орла Юрий Парахин. Он наденет праздничный костюм и бороду.