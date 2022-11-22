Орловчанка, незаконно получившая свидетельство о прохождении профобучения, осталась без квалификации. Документ аннулировали после искового заявления прокурора.

Проверкой расходования бюджетных денег занималась прокуратура Железнодорожного района. Так, было установлено, что в рамках соглашения о предоставлении субсидии одна из образовательных организаций заключила контракт с орловским техникумом, который подразумевал профессиональное обучение.

Два года назад по этой программе жительница Орла получила свидетельство о прохождении обучения и соответствующую квалификацию. Правда, как выяснилось, обучение женщина не проходила и не сдавала необходимые экзамены.

По информации прокуратуры Орловской области, Железнодорожный районный суд удовлетворил требование ведомства о признании свидетельства недействительным. Кроме того, за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями правоохранители возбудили уголовно дело.