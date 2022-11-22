Фото: Ольга Супонева

Орловские депутаты решили не проводить новогодние корпоративы. Сэкономленные деньги направят на нужды российских военнослужащих.

О решении депутатов сообщила пресс-служба орловского облсовета. По словам спикера орловского областного совета народных депутатов Леонида Музалевского, народные избранники считают неуместным проведение праздничных мероприятий в сложное для страны время.

- Откажемся от проведения корпоративов внутри областного совета, ограничимся простым поздравлением коллектива, — подчеркнул Леонид Музалевский.

Также депутаты планируют собрать необходимые военнослужащим вещи и передать их в зону проведения СВО.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств.