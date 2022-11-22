В Орловской области начали очищать реку Сосну

Фото: газета "За изобилие"
В Колпнянском районе Орловской области начали очищать реку Сосну. Работы должны завершить в следующем году, сообщает газета "За изобилие".
На трехкилометровом участке от плотины сахарного завода до плотины в районе ул. Коммунальная планируют углубить дно, извлечь илистые отложения, провести гидротехнические работы и расчистить прибрежную зону.
Основную часть работ подрядчик планирует завершить до апреля. Для очистки дна будет привлечен землеснаряд-амфибия, оборудованный режущим землесосом.
Полностью очистить реку должны до 31 декабря 2023 года.