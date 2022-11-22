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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:40

В Орловской области начали очищать реку Сосну

Работы должны завершить в следующем году
Ирина КАБАНОВА
Фото: газета "За изобилие"

Фото: газета "За изобилие"

В Колпнянском районе Орловской области начали очищать реку Сосну. Работы должны завершить в следующем году, сообщает газета "За изобилие".

На трехкилометровом участке от плотины сахарного завода до плотины в районе ул. Коммунальная планируют углубить дно, извлечь илистые отложения, провести гидротехнические работы и расчистить прибрежную зону.

Основную часть работ подрядчик планирует завершить до апреля. Для очистки дна будет привлечен землеснаряд-амфибия, оборудованный режущим землесосом.

Полностью очистить реку должны до 31 декабря 2023 года.