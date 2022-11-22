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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:15

В Орле отреставрировали Успенский собор

В храме преобразили колокольню, световой барабан, лепной декор и паперть
Ирина КАБАНОВА
Фото: Сергей Хоменко

Фото: Сергей Хоменко

В Орле завершена реставрация Успенского собора. Его реставрировали в течение полутора лет.

О завершении реставрационных работ сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. В соборе отремонтировали колокольню, преобразили паперть, отреставрировали световой барабан и лепной декор. В некоторых местах подрядчик заменил кирпич.

- Рабочие заново оштукатурили фасад, а после храм покрасили. Причем цвет стен Успенского собора остался прежним — желтым, - отметили в митрополии.

Реставрацией фасада Успенского собора занимались тульское ООО «Преображение» и орловское ООО «Реставрация». Заказчиком выступало Министерство культуры РФ.

Напомним, храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами — в честь Архистратига Михаила и святого Иоанна Воина — был заложен 19 сентября 1801 года. Все работы были завершены в 1817 году. С тех пор и на довольно длительное время храм считался самым вместительным в городе.