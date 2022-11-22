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Орловским семьям с первенцами выплатили более полумиллиарда рублей. В этом году выплату получили 6 тысяч 320 семей.

Размер ежемесячной выплаты составляет 12 тысяч 557 рублей. С начала 2022 года объем выплат за рождение первенца составил более 591 миллионов рублей. Мера поддержки предоставляется семьям до достижения ребенком трехлетнего возраста.

По данным регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости по состоянию на 1 ноября этого года

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получают более 4 тысяч 700 семей с детьми.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты семья с первенцем может подать в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. Это можно сделать лично, через МФЦ или в электронной форме через портал Госуслуг.