Фото: Музей Победы

Орловцам предложили смастерить ретро-игрушки к Новому году. Конкурс семейного творчества запустил Красногорский филиал Музея Победы.

Организаторы предлагают семьям сделать своими руками игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные победе в Великой Отечественной войне.

Работы принимаются до 20 декабря. Поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления.

Жюри оценит соответствие тематике и креативность поделок. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители − дипломы и памятные сувениры.

Также на сайте Музея Победы будет все желающие смогут проголосовать за понравившиеся игрушки. Авторы изделий, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».