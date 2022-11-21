Фото: Нина Соколова

Орловец вынес из магазина продукты на 16 тысяч рублей и попал под статью. В торговый зал он пробрался, сломав входную дверь.

Разбитую дверь и пропажу товара работники торгового павильона, расположенного в деревне Жилина, обнаружили утром. Продавцы сразу же обратились за помощью к полицейским. На месте работала следственно- оперативная группа. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Так, похититель был найден.

Выяснилось, что 45-летний орловец накануне наведался в торговую точку. Он выбил нижнюю панель пластиковой входной двери и залез в помещение, откуда вынес продукты на 16 тысяч рублей. Большую часть из них полицейские нашли по месту его проживания.

- В отношении данного мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.