Реконструкцией орловского аэропорта «Южный» займется московская компания

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле подвели итоги конкурса по определению подрядчика для реконструкции аэропорта «Южный». Такая информация следует из документации на сайте Госзакупок.

Первый этап работ выполнит московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Эта компания реконструировала аэродромную базу в Воронеже, ИВПП-2 аэропорта «Якутск» и покрытие в аэропорту «Шереметьево».

Цена контракта составляет 1 миллиард 10 миллионов 101 тысяча 10 рублей. За эту сумму подрядчик должен будет довести инфраструктуру аэропорта до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Работы должны завершить до 23 ноября 2023 года.

Согласно проектной документации, аэровокзальный комплекс будет включать здание аэровокзала, аванперрон и привокзальную площадь. Аэропорт планируют открыть в следующем году. Из Орловской области в другие регионы страны будет вылетать 6-8 самолетов в месяц, вместимостью 75-90 человек.