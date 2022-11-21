На Орловщине ввели карантин по АЧС. Карантинная зона установлена в в Дмитровском районе.

Соответствующий указ издал губернатор Андрей Клычков. В документе идет речь об участке площадью шесть квадратных метров, расположенном на территории охотничьего хозяйства ООО «Володино» Березовского сельского поселения Дмитровского района. Введены каратинные мероприятия.

Посещение инфицированной территории запрещено посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала.

Главе Дмитровского района рекомендовано обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, а также в иных местах скопления людей.