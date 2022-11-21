Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцы поборются за право называться «Молодым лицом Орла». На кону общественный почет и денежная премия.

Администрация Орла продолжает прием заявок на ежегодный конкурс «Молодое лицо Орла». Поучаствовать в нем могут активные, яркие и отзывчивые горожане в возрасте от 18 до 35 лет.

- Это может быть работающая молодежь или студенты, представители и лидеры молодёжных объединений и организаций, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Приём заявок продлится до 9 декабря. Победители получат общественный почет и денежную премию.

Подать заявку на участие в конкурсе орловцы могут в бумажном виде и на электронном носителе в администрации Орла (ул. Пролетарская гора, 1, каб. 329, тел. 25-52-10, доб. 1207, 1208, 1209) ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 – перерыв). Заявка должна быть оформлена по форме. К ней нужно приложить документы согласно списку.