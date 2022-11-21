Фото: пресс-служба правительства региона

На Орловщине выросли показатели животноводства. Численность голов крупного рогатого скота превысила 117 тысяч.

Данные о состоянии животноводства в сельхозорганизациях региона в

текущем году приводит Орелстат. Так, на 1 ноября стадо крупного рогатого скота насчитывало 117,4 тысяч голов, в том числе коров – 34,1 тысячи, свиней – 1146,8 тысяч, овец и коз – 2,9 тысячи, птицы – 2113,7 тысячи.

Также за десять месяцев этого года по сравнению с прошлым увеличились объемы молочной продукции и мяса. Сельхозпредприятия произвели более 216 тонн скота и птицы на убой в живом весе, 94 тысяч тонн молока, а также почти 15 миллионов штук куриных яиц.

Кроме того, продуктивность коров увеличилась сразу в семи районах

Орловской области. Самый высокий показатель животноводы получили в Верховском районе. Там надоили более семи тысяч килограммов молока.