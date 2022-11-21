Фото: Нина Соколова

Орловский депутат лишился прав за езду в нетрезвом виде. Нарушение зафиксировали в Железногорске.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Курской области, 43-летний депутат Малобобровского сельского поселения Дмитровского района Орловской области Виталий Акимченков попался нетрезвым в октябре этого года в Железногорске Курской области. Народный избранник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мировой судья судебного участка №3 города Железногорска и Железногорского района оштрафовал Виталия Акимченко на 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 1,5 года.