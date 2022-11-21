В Орловской области на месте Спасского храма появился Поклонный крест

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Знаменском районе на месте Спасского храма появился Поклонный крест. Этот храм существовал не менее 150 лет.

Как сообщает газета «Земля родная», Поклонный Крест на месте храма в селе Селихово был воздвигнут по инициативе священника Андрея Сорокина. Строил каменный храм местный помещик.

Ранее в Селихово существовал храм во имя Святого Архистратига Михаила, но от него не осталось практически никакого следа. Однако с тех пор в селе сохранился обычай празднования Михайлова дня как престольного праздника.

Вместе с тем Поклонные кресты установили на святых источниках в селах Знаменское и Гнездилово.

Традиционно поклонные кресты воздвигают в местах, где раньше находились храмы, кладбища, святой источник, а также гиблые и опасные места.