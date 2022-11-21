Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В орловской глубинке мужчина зарезал знакомого после ссоры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, вечером 19 ноября 20-летний житель Верховского района находился в квартире одного из многоквартирных домов села Русский Брод. Там он поругался со своим 54-летним знакомым и в ходе ссоры нанёс ему несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем. Орловец сознался в преступлении.

– В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.