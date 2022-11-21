Мэру Орла внесли три представления за проваленную уборку снега в городе

Фото: аккаунт Юрия Парахина в "ВК"

Мэру Орла внесли три представления за проваленную уборку снега. Вопросы содержания улично-дорожной сети находятся на контроле прокуратуры региона.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, органы местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированные организации не приняли надлежащие меры по очистке автодорог, межквартальных проездов и их противогололёдной обработке. В результате этого возникла угроза аварийных ситуаций на дорогах.

– По указанным фактам в период с 19 по 21 ноября 2022 г. прокурорами внесено 16 представлений, в том числе прокурорами районов г. Орла внесено 3 представления в адрес мэра г. Орла и 3 представления в адрес руководителя МУП «Спецавтобаза по санитарной обработке г. Орла». Кроме того, 28 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, - отметили в пресс-службе.

Ранее "Комсомолка" писала, что на минувших выходных областную столицу накрыл снегопад, и «Спецавтобаза» приступила к уборке города. Однако результат работы снегоуборочной техники оказался неутешительным. За проваленную уборку перед горожанами извинился мэр Орла Юрий Парахин. По словам градоначальника, за подготовку техники директору предприятия Сергею Васильевичу Яковенко и его заместителю Вячеславу Семёновичу Музалевскому уже объявлен выговор.