Орловские студенты пожаловались губернатору на транспортный дефицит

Фото: Ольга Супонева

Орловские студенты попросили губернатора обеспечить их транспортом. Из-за дефицита маршруток они простужаются и опаздывают на учебу.

Администрация, преподаватели и обучающиеся Мезенского педагогического колледжа и Орловского автодорожного техникума направили в адрес губернатора и председателя областного совета народных депутатов обращение с просьбой решить вопрос транспортной доступности учебных заведений. Тексты обращений опубликовал сайт Федерации профсоюзов региона.

По словам преподавателей и студентов Мезенского педагогического колледжа, большинству из них приходится добираться до места учебы и работы с несколькими пересадками. Всему виной - отсутствие муниципального транспорта и нерегулярность рейсов маршруток №№ 445, 421, 457. Из-за дефицита транспорта студенты опаздывают на учебу, а сотрудники вынуждены тратить до 500 рублей за поездку на такси.

В связи с этим студенты и преподаватели попросили руководство региона рассмотреть вопрос об обеспечении села Плещеево Орловского муниципального округа регулярным транспортом.

С аналогичной проблемой столкнулись и в филиале БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». Подвоз пассажиров со Знаменки в поселок Стрелецкий, где обучается более 600 студентов и работает около 60 сотрудников, осуществляет один перевозчик. В микроавтобус вмещается около 22 человек, но маршрутка заполняется уже на пятой остановке от Знаменки Орловского МО. Проблем добавляет и то, что во время рейдов сотрудники ДПС высаживают «стоячих» пассажиров между остановками.

– При поломке микроавтобусов разрыв увеличивается до 20-30 минут. И такие случаи не единичны. Переполненные маршрутные такси проезжают мимо остановок. Время ожидания составляет от 20 до 60 минут. За сентябрь-октябрь положение не улучшилось. Еще не начался зимний сезон. Время ожидания транспорта на морозе — процесс не очень приятный и здоровый. Зимняя одежда уменьшает количество посадочных мест в очень маленьком микроавтобусе, - сказано в обращении.

Все эти факторы нарушают учебный процесс и увеличивают количество заболеваний среди студентов. Авторы обращения попросили власти рассмотреть вопрос по перевозке пассажиров по маршруту №354 Знаменка-Стрелецкий и подумать над введением дополнительного маршрута из других районов Орла.