Фото: Ольга Супонева

За ночь с дорог Орла вывезли более 900 кубометров снега. Дорожники продолжают устранять последствия снегопада.

Этой ночью 38 единиц техники МУП «Спецавтобаза» и 12 единиц привлеченной техники вывезли 929,6 кубометров снега с улиц Орла. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– За ночь израсходовали 209,4 тонны 20%-ой пескосоляной смеси, - уточнили в мэрии.

Сегодня, 21 ноября, для уборки от снега и наледи дорожно-уличной сети на дороги Орла выйдут девять КДМ, 10 самосвалов, один грейдер, четыре фронтальных погрузчика, 11 тракторов с насадками, два компрессора и одна валочно-пакетирующая машина.

Напомним, на минувших выходных областную столицу накрыл снегопад, и «Спецавтобаза» приступила к уборке города. Однако результат работы снегоуборочной техники оказался неутешительным. За проваленную уборку перед горожанами извинился мэр Орла Юрий Парахин. По словам градоначальника, за подготовку техники директору предприятия Сергею Васильевичу Яковенко и его заместителю Вячеславу Семёновичу Музалевскому уже объявлен выговор.