Артемий Богуславский из Орловской области стал вторым на первенстве России по настольному теннису

В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из 19-ти регионов страны. Фото со страницы "БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел" в VK.

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провела в Чебоксарах первенство России по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из 19-ти регионов страны. Артемий Богуславский из Орловской области занял второе место.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, орловская бобслеистка завоевала шесть золотых медалей на старте сезона-2022/23. Анастасия Макарова победила как в личном зачете, так и парных заездах.

Тем временем, орловские спортсменки выиграли первенство России по спортивному ориентированию.