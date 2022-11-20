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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:25

В Орловской области заработает единый колл-центр для записи к врачу

Попасть на прием можно будет во все медучреждения региона
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области заработает единый колл-центр для записи к врачу. Попасть на прием можно будет во все медучреждения региона.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин в интервью «ОГТРК».

Орловская область вошла в число пятнадцати регионов России, в которых появятся колл-центры для записи. Работать будет единый номер для всей Орловщины. Теперь не нужно будет специально ехать из районов в центральные больницы, чтобы попасть к специалисту.

– Мы постараемся максимально исключить необходимость приезда пациентов для записи из удаленных районов в центральные клиники, - сказал Петчин.

В настоящее время разрабатывается документация, идет подготовка речевых модулей. Орловцев дополнительно проинформируют о запуске.