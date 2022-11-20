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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:20

Спецназовцы из зоны СВО поблагодарили орловцев за помощь

Военнослужащим передали 250 аккумуляторов для радиостанций
Ирина КАБАНОВА
Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Спецназовцы из зоны СВО поблагодарили орловцев за помощь. Военнослужащим передали 250 аккумуляторов для радиостанций.

Видеообращение бойцов бригады специального назначения к жителям Орловской области опубликовал губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, необходимые военнослужащим устройства доставили к месту дислокации 18 ноября.

– Искренне благодарим жителей Орловской области за оказанную материальную и гуманитарную помощь, за теплые и добрые слова поддержки. Спасибо вам большое! От себя хотим сказать, что с честью и достоинством выполним все поставленные задачи и не подведем оказанного нам высокого доверия, - заявили спецназовцы.

По словам главы региона, на следующей неделе военнослужащим привезут еще «посылку солдату». Груз постараются оперативно собрать и передать «за ленту».