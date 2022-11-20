Фото: пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов

В Орле поставят фонари над тремя мостами. Обращение об установке освещения уже направлено.

Вопрос о новых фонарях затронули 17 ноября на профильном комитете городского совета по строительству и перспективному развитию города. Об этом рассказали в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.

В частности, речь идет о пешеходном мосте «Ботаника» Оку, вантовом мосте через Орлик на Горького и пешеходном мосте «Костомаровский» через Оку. Депутаты уже прорабатывают вопрос о подключении.

– Кроме того, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» разрабатывает ПСД ремонта подходов к пешеходным мостам, - поделился начальник управления строительства города Алексей Мельников.

Заместитель председателя комитета Владимир Негин по итогам заседания порекомендовал руководству горадминистрации найти денежные средства на эти цели, пока идет формирование бюджета на 2023 год.