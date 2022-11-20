Фото: Сергей Силаев

В Орле спецтехника оказалась не готова к первому снегопаду. Работы по уборке снега за эти дни у «Спецавтобазы» не будут приняты и оплачены.

Накануне областную столицу накрыл снегопад, и «Спецавтобаза» приступила к уборке города. Однако результат суточной работы снегоуборочной техники оказался неутешительным.

Мэр города Юрий Парахин пришел к выводу, что Орел убран из ряда вон плохо. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Причина - из 14 КДМ до утра доработали всего три! Сейчас в уборке задействовано восемь единиц. «Техника оказалась не готова». Но разве это должно волновать горожан? Мы готовим сани летом. С середины осени начинаем «переобувать» спецмашины и снабжать «Спецавтобазу» необходимыми для зимнего содержания дорог ресурсами. А что получаем в итоге?, - поинтересовался мэр.

А в итоге получаем нерасчищенные улицы и дороги. По словам Парахина, за подготовку техники директору предприятия Сергею Васильевичу Яковенко и его заместителю Вячеславу Семёновичу Музалевскому уже объявлен выговор.

Мэр пообещал, что уборка будет продолжаться до тех пор, пока снег добросовестно не уберут.

Напомним, в прошлом году во время продолжительных снегопадов город так же утопал в снегу. На нечищенные улицы, дворы и проезды жители областной столицы жаловались ежедневно, однако должной реакции от городской власти не получали.