Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные вынесли 84-летнюю пенсионерку из горящей комнаты. Спасателей вызвала ее соседка.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. ЧП произошло около 07.15 утра 19 ноября в Железнодорожном районе города Орла. На пульт спасателей пришло сообщение от местной жительницы. Она сообщила о возгорании соседнего дома на улице Русанова.

Спасатели немедленно направились к месту происшествия. Загорелся дом на несколько хозяев, а одной из его частей полыхала комната. Пожарные вынесли пожилую женщину из горящего помещения и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего потушили пламя, не позволив ему переброситься на соседнее строение.