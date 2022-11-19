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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 13:47

В Орле пожарные вынесли 84-летнюю пенсионерку из горящей комнаты

Спасателей вызвала ее соседка
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные вынесли 84-летнюю пенсионерку из горящей комнаты. Спасателей вызвала ее соседка.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. ЧП произошло около 07.15 утра 19 ноября в Железнодорожном районе города Орла. На пульт спасателей пришло сообщение от местной жительницы. Она сообщила о возгорании соседнего дома на улице Русанова.

Спасатели немедленно направились к месту происшествия. Загорелся дом на несколько хозяев, а одной из его частей полыхала комната. Пожарные вынесли пожилую женщину из горящего помещения и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего потушили пламя, не позволив ему переброситься на соседнее строение.