Фото: Сергей Силаев

На улицы Орла вышла снегоуборочная техника. К уборке города приступила «Спецавтобаза».

О старте работ по уборке снега сообщила пресс-служба администрации города Орла. Сначала очищать дорожное полотно от снега направились девять специализированных автомобилей, к вечеру их число увеличилось до 14. Также к работам подключены 36 уборщиков.

Напомним, по прогнозу Росгидрометцентра до 21.00 19 ноября в Орловской области будет идти сильный снег, порывы ветра достигнут скорости 15-18 м/с, на трассе будет гололедица. Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.