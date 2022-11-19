Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области отремонтируют 13 километров дорог за 336 миллионов рублей. Работы проведут в Дмитровском районе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже подписал соответствующее постановление. Утверждена проектная документация капитального ремонта дороги «Комаричи – Дмитровск – Девятино» в Дмитровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общая протяженность участка – восемь километров. В участок входит мост, длиной 30 метров. Работы обойдутся в 233,4 миллиона рублей.

Кроме этого, губернатор подписал еще одно постановление о капитальном ремонте другой дороги – «Дмитровск – Девятино». Здесь рабочие приведут в порядок 5,2 километра трассы за 103,6 миллиона рублей.