Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле мобилизовали 25 водителей маршруток. Из-за этого возникли проблемы с движением общественного транспорта.

Тему затронули в администрации города встрече мэра Юрия Парахина с перевозчиками. Стороны обсудили повышение качества транспортного обслуживания для горожан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города начал с одной новости – 17 ноября в областную столицу прибыли 28 низкопольных автобусов, которые выйдут в рейсы с 1 декабря, а закончил другой – количество жалоб горожан возрастает.

– То, что мы видим по обслуживанию горожан в вечернее время, к сожалению, не лезет ни в какие рамки. После 20:00 жалоб с каждым днем все больше. Причем эта проблема есть у всех перевозчиков, - указал мэр.

Ответил на вопрос исполняющий обязанности первого заместителя Вадим Ничипоров. Чиновник рассказал, что мобилизация 25 водителей повлияла на работу пары десятков автобусов, особенно, в вечернее время, а жители жалуются только тогда, «когда систематически не могут уехать в положенное время», а не раньше.

– Мы знаем, что порядка 25 водителей мобилизованы. Это минус 15-20 автобусов. Желаем, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми и снова стали в рабочий строй. Но также знаем, что у вас существуют возможности, чтобы исправить ситуацию хотя бы на 50%, - сказал он.

Мэр Юрий Парахин подытожил и пообещал решить проблемы с транспортом любой ценой. Также он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по модернизации системы электротранспорта. Напомним, с 1 декабря подорожает проезд в маршрутках. При оплате картой придется заплатить 22 рубля, а оплачивая наличными – 25.