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НовостиОбщество18 ноября 2022 18:23

Министр культуры РФ Ольга Любимова снова посетила Орел

Это ее второй визит в регион
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр культуры РФ Ольга Любимова снова посетила Орел. Это ее второй визит в регион.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Рабочая встреча с губернатором Андреем Клычковым прошла в здании областной администрации. Стороны обсудили актуальные вопросы развития региональной культуры и ее поддержки Министерством.

– Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в этом году Орловской области выделены федеральные средства в объеме 50,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе.

Финансирование проводилось по ряду направлений: покупка книг для библиотек, развитие материально-технической базы домов культуры, а также поддержка творческой деятельности и оснащение детских и кукольных театров.

Напомним, Министр культуры Ольга Любимова приезжала ровно год назад на Орловщину.