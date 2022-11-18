Фото: Ольга Супонева

Синоптики предрекли снегопад со шквалистым ветром в Орловской области. Непогода настигнет регион с 18 по 19 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. С 21.00 18 ноября по 21.00 19 ноября ожидается облачная погода, ночью без больших осадков, а днем – сильный снег. Местами он будет налипать на трассы, после чего может образоваться гололедица.

Ветер – 7-12 м/с, порывы местами достигнут скорости 15-18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -9, днем поднимется +2.

– Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.