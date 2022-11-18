Фото: Ольга Супонева

Орловцы смогут привиться от коронавируса на ярмарке выходного дня. Пункт вакцинации будет работать 19 и 20 ноября на улице Приборостроительной.

Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Сделать вакцину от коронавируса орловцы смогут с 9 до 16 часов.

При себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС, эти документы нужны для получения сертификата о вакцинации.

Напомним, ранее в Орловской области до конца года продлили режим повышенной готовности по коронавирусу.

По данным на 18 ноября, в Орле и области выявлено 29 новых случаев коронавируса за сутки. Общее число подтвержденных диагнозов - 133 801. Умерли за весь период 1 965 человек.