Фото: администрация Орла

В Орле открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО Артура Шадрина. Он погиб во время эвакуации раненых солдат.

Об открытии памятной доски сообщили в пресс-службе городской администрации. Мероприятие прошло 18 ноября у фасада школы №45, где учился Артур Шадрин.

– Героями не рождаются – ими становятся в час тяжелых испытаний. Так произошло с Артуром Шадриным. Он оказался в эпицентре военных действий и при выполнении своей боевой задачи проявил выдержку и бесстрашие. Он стоял за пулемётом, до последнего патрона прикрывая своих товарищей. Он показал твердость и силу духа, за что и был удостоен ордена Мужества, к великому сожалению, посмертно, - обратился к участникам мероприятия мэр Орла Юрий Парахин.

По словам сослуживцев орловского героя, его пулемёт строчил без остановки, они успевали только подавать патроны. Артур Шадрин погиб 21 марта во время эвакуации раненых солдат.