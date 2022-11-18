Фото: администрация Орла

В начале декабря на дорогах Орла появятся новые автобусы. На маршруты выйдут 28 низкопольных «ЛиАЗов».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время автобусы проходят процедуры регистрация, технического обслуживания и брендирования.

Все машины оборудованы климатической системой, навигационной системой с речевым информатором и электронными рейсоуказателями. Автобусы имеют три автоматические двери, 28 сидячих мест и вмещают в себя порядка 108 человек.

Новый транспорт будет обслуживать жителей таких микрорайонов, как «Лесной», «Зареченский», «Автовокзал». Всего в ТТП Орла должно появиться 48 новых машин.

Накануне «Комсомолка» сообщала, что в Орел прибыло 28 новых автобусов для ТТП. На их закупку было выделено 480 миллионов рублей.