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У жительницы Орла забрали права из-за медицинских противопоказаний к вождению. Ее водительское удостоверение было действительно до 2026 года.

Соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения проверила прокуратура Железнодорожного района. Так, выяснилось что жительница областного центра, имеющая водительское удостоверение, состоит на учете в медучреждении с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Водительское удостоверение у женщины было с 2016 года со сроком действия до 2026 года.

- Управление орловчанкой транспортными средствами создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения. В этой связи прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права женщины на управление транспортными средствами, аннулировании водительского удостоверения и внесении соответствующих сведений в информационных банк данных, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Заявление прокурора удовлетворил Железнодорожный районный суд.