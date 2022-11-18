В аварии на трассе под Орлом пострадал подросток. ДТП произошло на автодороге М-2 «Крым».

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Утром 17 ноября 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Теана» ехал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Орла в направлении Курска. В районе 384 км дороги водитель иномарки столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП 13-летний пассажир автомобиля «Хендэ» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека получили травмы.