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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 8:45

В аварии на трассе под Орлом пострадал подросток

ДТП произошло на автодороге М-2 «Крым»
Ирина КАБАНОВА

В аварии на трассе под Орлом пострадал подросток. ДТП произошло на автодороге М-2 «Крым».

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Утром 17 ноября 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Теана» ехал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Орла в направлении Курска. В районе 384 км дороги водитель иномарки столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП 13-летний пассажир автомобиля «Хендэ» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека получили травмы.