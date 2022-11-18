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В суд направлено дело о хищении средств при ремонте улицы Ленина в Орле. Размер ущерба составил более 3,3 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Орловской области сообщили, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора подрядной организации ООО «ЭкоТех», который обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, генеральный директор ООО «ЭкоТех», исполняя контракт по ремонту улично-дорожной сети на улице Ленина в Орле, с июня по октябрь 2016 года представил заказчику акты о выполненных работах и справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения об объеме работ.

Фактически некоторые работы подрядчик е выполнил. В результате этого городскому бюджету был причинен ущерб в сумме более 3,3 млн рублей.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом Орла.