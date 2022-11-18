В Орле подземные переходы могут предложить построить концессионерам. Идею озвучили депутаты горсовета.

Городские парламентарии озвучили предложение постройки подземных переходов в областной столице концессионерами. Это произошло на заседании профильного комитета по экономической политике и поддержки предпринимательства, сообщили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.

Заммэра города Алексей Степанов рассказал, что повышенный общественный интерес вызвали концессионные соглашения. Он отметил возможность предложения строительства перехода на улице Московское шоссе.

– Для бюджета города строительство подземного перехода – очень дорогой объект. Привлечь концессионера можно эксплуатацией торговых помещений внутри перехода после строительства, - сказал Степанов.

Председатель комитета Владимир Бутусов обратил внимание на то, что ряд соглашений с концессионерами расторгаются из-за отсутствия инвестиций. Депутаты пришли к мнению, что необходимо принять серьезные меры для возмещения концессионером ущерба, понесенного муниципальным образованием.

Необходимо принять исчерпывающие меры для возмещения концессионером ущерба, понесенного муниципальным образованием, - отметил зампредседателя горсовета Сергей Швалов.