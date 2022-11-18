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В Орле с декабря проезд в общественном транспорте подорожает на 2 рубля. Инициаторами повышения цены выступили перевозчики.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Орла. С мая 2021 года проезд по карте стоил 20 рублей, а за наличку – 23. С декабря 2022 года размер тарифов увеличится на 2 рубля.

– Необходимость продиктована значительным ростом затрат на износ шин, на закупку новой техники и ее техобслуживание, на горюче-смазочные материалы, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, стоимость проезда с помощью безналичного расчета составит 22 рубля, а в случае оплаты наличными – 25 рублей. Стоимость проездных билетов на электротранспорт не изменилась, сообщили в пресс-службе.