Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле на мусорном полигоне мужчина насмерть задавил человека бульдозером. Пострадавший скончался в больнице.

Делом занимались следственные органы. Специалисты возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие выяснило, что лето 2022 года мужчина управлял бульдозером на мусорном полигоне города Орла. Он не убедился в отсутствии людей на пути движения техники и допустил наезд на мужчину. Он скончался в больнице после случившегося. (ред.)

– В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, в отношении него и иных лиц продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе ведомства.