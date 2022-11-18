Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 7:11

В Орле 18 ноября отключат электричество и отопление на нескольких улицах

Это связано с работами служб ЖКК
Сергей Силаев
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орле 18 ноября отключат электричество и отопление на нескольких улицах. Это связано с работами служб ЖКК.

О планируемых отключениями сообщили в пресс-службе администрации города Орла.

С 9.00 до 14.00 специалисты отключат электроснабжение на улице Гостиной, 6 (рядом с Центральным банком) и на улице Правый берег реки Орлик, 26 (Управление Минюста России).

С 9.00 до 17.00 на улице Октябрьской, 28 перекроют отопление в доме. Специалисты будут устранять течь на первом этаже. Жителей оповещали заранее.