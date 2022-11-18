Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области больше сотни малышей родились раньше срока. Самый маленький из них весил меньше килограмма.

О статистике рождения недоношенных малышей рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Так, за десять месяцев текущего года в регионе раньше срока родился 121 ребёнок, 16 из которых появились на свет раньше 28 недель беременности. Самый маленький новорожденный весил всего 840 граммов.

Выхаживают таких малышей в отделении на базе перинатального центра НКМЦ имени Круглой. Преждевременные роды – явление частое. На сегодняшний день в России выживаемость недоношенных детей составляет 98 %. Это происходит благодаря современным медицинским технологиям и оборудованию.