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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:00

В Орловской области больше сотни малышей родились раньше срока

Самый маленький из них весил меньше килограмма
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина СОКОЛОВА

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области больше сотни малышей родились раньше срока. Самый маленький из них весил меньше килограмма.

О статистике рождения недоношенных малышей рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Так, за десять месяцев текущего года в регионе раньше срока родился 121 ребёнок, 16 из которых появились на свет раньше 28 недель беременности. Самый маленький новорожденный весил всего 840 граммов.

Выхаживают таких малышей в отделении на базе перинатального центра НКМЦ имени Круглой. Преждевременные роды – явление частое. На сегодняшний день в России выживаемость недоношенных детей составляет 98 %. Это происходит благодаря современным медицинским технологиям и оборудованию.