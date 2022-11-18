Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Прокурор Орловской области Тимошин предложил заключать под стражу подозреваемых в коррупции. Эта мера способствует объективному расследованию.

О заключении под стражу, запрете определенных действий и домашнем аресте шла речь на межведомственном семинаре-совещании по актуальным вопросам уголовного правоприменения 17 ноября. В нем принял участие и прокурор области Алексей Тимошин, совместно с прокурорами районов и работниками областного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

– Алексей Тимошин отметил важность избрания должной меры пресечения по уголовным делам о преступлениях, связанных с хищением бюджетных средств в крупном и особо крупном размерах, коррупционных и должностных преступлениях. По такой категории дел прокуратура поддерживает ходатайства следствия о заключении фигурантов под стражу, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тимошин подчеркнул, что результатом работы всей системы должно быть законное, обоснованное и справедливое решение суда. Глава ведомства подчеркнул, что именно такая мера пресечения позволит объективнее расследовать коррупционные преступления, особенно на первых этапах следствия.