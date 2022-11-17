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В Орле вокруг дома купцов Мартыновых установили зоны охраны. Глава региона подписал постановление.

Об установлении зон охраны рядом с домом на Салтыкова-Щедрина, 23 сообщила пресс-служба областного правительства. Статус объекта культурного наследия дом получил ранее.

Согласно требованию постановления, которое подписал Андрей Клычков 11 ноября, в зоне объекта запрещен ряд действий: размещение киосков, гаражей и павильонов, размещение взрывоопасных объектов, капитальное строительство, установка бетонных ограждений, использование в окраске ярких цветов и другие.

Справочно:

Объект культурного наследия – одноэтажное здание с подвалом и чердаком из красного кирпича. Дом находится рядом с территорией усадьбы семьи Ивана Тургенева, которая не дожила до наших дней. Рядом был деревянным дом, где родился Иван Сергеевич, и где жили его родители до 1821 года.