Орловский СК проводит проверку после смертельного пожара в деревне Васильевка

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины при пожаре в Дмитровском районе. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ночью 17 ноября в деревне Васильевка Орловской области горел жилой дом. После локализации возгорания пожарные обнаружили на месте ЧП тело женщины.

– В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, личность женщины установлена, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.